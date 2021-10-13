Свыше 50 предпринимателей Подмосковья выиграли деньги на развитие своих дел

Подмосковные предприниматели, работающие в сферах сельского хозяйства и производства, получат поддержку на сумму 10 миллионов рублей. Это коснется 52 человек. Они выиграли в конкурсе областного Мининвеста.

Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, в регионе подвели итоги конкурса на получение услуг центра «Мой бизнес».

Изначально было 112 заявок, но выбрали 52 победителя. Они получат различные услуги в центрах «Мой бизнес» на общую сумму 10 миллионов рублей.

В Московской области регулярно проходят конкурсы предоставления различных мер финансовой и нефинансовой поддержки Екатерина Зиновьева.

Победители потратят деньги на услуги, которые помогут им модернизировать свое производство и расширить линейку продукции.

Отбирая лидеров, учитывали число сотрудников компании, их прирост, объемы выручки и налоговых отчислений, среднюю зарплату.

Ранее мы опубликовали инструкцию по субсидиям, которые можно получить на модернизацию и лизинг в Подмосковье.