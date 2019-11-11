Дендропарк в Ивантеевке собрал растения со всего мира. Их увидели уже 2000 человек

Ивантеевский дендропарк в течение лета и осени 2019 года посетили уже более 2000 человек.

Дирекция Ивантеевского дендрологического парка имени академика А. С. Яблокова организовала бесплатные экскурсии, и с середины мая каждый четверг лесопитомник посещает 50-100 детей и взрослых.

Посетители дендропарка в Ивантеевке смогли увидеть орех Маньчжурский из Китая, пихту Семенова со склонов Тянь-Шаня, сосну Веймутова из лесов Северной Америки, а также другие растения из Европы, Сибири, Дальнего Востока и Японии.

Источник фото: Министерство имущественных отношений Московской области

Глава Министерства имущественных отношений Владислав Коган назвал Ивантеевский дендропарк «необычным местом». По словам министра, лесопитомник был задуман Александром Сергеевичем Яблоковым в виде «дикого леса». Ученый поделил его на кварталы, где высадил деревья и растения с разных концов Земли. Сейчас в Ивантеевском дендропарке произрастает 120 из них.

«Дендропарк представляет собой живую энциклопедию растений мира, которой может воспользоваться любой желающий — достаточно прийти и послушать экскурсию или прочитать таблички. Увидеть более сотни заморских растений, не выезжая из Подмосковья — удивительная возможность, подаренная Александром Сергеевичем Яблоковым нашему поколению. Наша задача — сохранить коллекцию, собранную более 80 лет назад, чтобы ее мог увидеть каждый житель и гость Ивантеевки», — подчеркнул Владислав Коган.

Источник фото: Министерство имущественных отношений Московской области

Глава Минмособлимущества сделал акцент на том, что популярность дендропарка растет, и люди приходят не только на экскурсии, но и на субботники и массовые мероприятия, которые проходят на его территорию. «Это говорит о том, что дендропарк может стать еще одной точкой притяжения и активности округа», — заметил Владислав Коган.

В ноябре сезон экскурсий завершается. 12 и 18 ноября состоятся последние экскурсии по парку, где будут рады видеть всех желающих.