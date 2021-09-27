Дендропарк в Ивантеевке посетили около 300 детей в сентябре

Около 300 детей посетили экскурсии по Ивантеевскому дендропарку имени академика Яблокова в сентябре. Им показали уникальные растения со всех континентов. Это и сахарный клен, живущий до 400 лет, и доледниковый амурский бархат, из ствола которого получается желтая краска.

Это отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. Она уточнила, что в дендропарке за месяц побывали восемь детских экскурсионных групп.

В сентябре дендропарк посетили 300 ребят. В основном это школьники начальных классов. Замечательно, что у ивантеевских школ есть такая уникальная возможность Наталья Адигамова.

По словам заместителя председателя правительства региона и министра экологии Подмосковья Андрея Разина, путешествие в мир растений проводят бесплатно каждую среду. О каждом из них подробно рассказывают экскурсоводы.

«В летний период дендропарк посещают ребята из школьных лагерей, а осенью уже школьники, которые расширяют свои знания о природе и на практике узнают особенности многих растений», — отметил Разин.

Здесь можно увидеть и сосну Веймутова, ствол которой может достигать 1,5 метра в ширину, а хвоинки состоят из пяти иголок вместо обычных трех.

Кроме того, посетителям покажут пробковое дерево, которое можно потрогать, почувствовав, как его кора-пробка пружинит под пальцами.

Из ствола амурского бархата делают желтую краску, а из его листьев и других частей дерева получают лекарства.

Ивантеевский дендропарк является музеем под открытым небом, в котором растет 120 видов растений со всех континентов земли Андрей Разин.

Записаться на экскурсию можно по телефонам 8 (916) 757-69-39, 8 (985) 119 39-18, 8 (496) 536-57-02.