День знаний отметили в Коробовском лицее в Шатуре

Ученики Коробовского лицея в Шатуре сели за парты 1 сентября. Как и во всем Подмосковье на линейку собрали первоклашек и учеников 11 классов.

Из-за коронавируса общешкольные линейки в этом году отменили. Исключение сделали для первоклассников и выпускников. В МБОУ «Коробовский лицей» праздник прошел на школьном дворе. По традиции 11-классники сказали напутственные слова малышам и вручили им подарки. За парты в этом году сели более 120 школьников, 23 из них впервые переступили школьный порог.

Свою первую и самую важную книгу «Азбуку» малыши будут изучать с Эльверой Вагаповой. Учитель начальных классов приехала в городской округ Шатура из республики Башкортостан. Стаж педагога составляет более 30 лет. Все эти годы Эльвера воспитывала малышей в городской школе. Когда узнала о программе «Земский учитель» решила круто изменить свою жизнь. Собрала вещи и переехала в село в Подмосковье. В Дмитровском Погосте как раз была вакансия по ее специальности. По условиям программы получила подъемные — один миллион рублей.

«Проходят через этот конкурс только те учителя, которые хотят делать детям добро, дать им знания. Во-вторых, мне кажется, можно решить свои финансовые проблемы — это очень большая программа, спасибо нашему президенту, что есть у нас такая программа для учителей», — сказала Эльвера Вагапова, учитель начальных классов МБОУ «Коробовский лицей».

Ребят поздравил и глава округа Алексей Артюхин. Он пожелал всем успехов в учебе.

«Сегодня большой праздник, сегодня День знаний, сегодня эти прекрасные ребятишки переступят порог школы, там они получат огромное количество знаний и научатся дружить, они научатся любить. Для них начинается большая серьезная жизнь», — отметил Алексей Артюхин, глава городского округа Шатура.

Этот учебный год особенный. Каждый день ребятам будут измерять температуру. Почти все уроки будут проходить в одном кабинете. А ещё обязательными станут дезинфекция и проветривание помещений.