День женского здоровья провели в Одинцовской больнице

Центры амбулаторной онкологической помощи Подмосковья регулярно проводят «дни здоровья» для мужчин и женщин. Первый месяц лета Одинцовская областная больница посвятила здоровью молочной железы.

«Сегодня мы предусмотрели консультации двух врачей. Один собирает анализы, проводит осмотр. А дальше уже исследования с учетом возрастных особенностей пациентов старше 40 лет», — рассказала заведующая центром амбулаторной онкологической помощи ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» Оксана Маслова.

Чтобы проводить исследования в полном объеме в больнице есть все необходимое оборудование.

Врачи рекомендуют женщинам от 40 до 75 лет один раз в два года обязательно проходить маммографию. Следующий такой «день здоровья» проведут в конце июля.

«Мы планируем проведение подобного мероприятия, но оно уже будет посвящено тематике кожи. У нас есть замечательный аппарат, с помощью которого мы можем за несколько секунд определить, доброкачественное или злокачественное образование у пациента», — рассказала Оксана Маслова.

Чтобы попасть на прием в «день здоровья», заранее записываться не нужно. Специалисты принимают в порядке живой очереди. Точную дату и время можно будет посмотреть на официальном сайте Минздрава Московской области об онкологической помощи.