Подмосковье 02 мая 2023, 17:03 День жен-мироносиц отметили в Серпухове праздничным богослужением

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В Введенском Владычном женском монастыре в Серопухове отпраздновали День жен-мироносиц. Двухчасовое богослужение провел настоятель монастыря, архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

«День жен-мироносиц был традиционно очень давно укоренен в истории. И, конечно же, прежде всего особая роль отводилась женщинам», — рассказал помощник благочинного Лобненского Церковного округа по молодежному служению, иерей Иоанн Мельник.

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В России этот день отмечают народными гуляниями с мастер-классами, шумными ярмарками и дегустацией постных блюд.

«Впервые мероприятие прошло в городе Хотьково в Покровском женском монастыре в 2019 году. У стен монастыря тогда собрались около тысячи прихожан. В этом году мы отмечаем праздник в городе Серпухов, в Введенском Владычном женском монастыре», — сообщила вице-президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Юлия Савихина.

Мироносицы следовали за Спасителем и заботились о нем даже после распятия. Эти женщины вошли в историю как пример христианской любви и заботы о человеке.

В этом году праздник организовало подмосковное отделение «Союза женщин России» по инициативе и при поддержке Екатерины Богдасаровой. В регионе такие гуляния проводят уже четвертый раз.

В этом году праздник завершили беседой со старшеклассниками на тему духовного наставничества.

Накануне губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с праздником 1 Мая. Он также сообщил, что в этот день звания Героя Труда России получили два жителя региона — Татьяна Бабурова и Юрий Милехин.

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