День здоровья в Дубне посетили больше 3000 человек

День здоровья провели в Дубне — здесь жители могли сдать анализы и получить консультации врачей. Поликлиника под открытым небом развернула свою работу недалеко от набережной города. Среди организаторов — лучшие специалисты Медсанчасти № 9, Дубненской городской больницы, Дубненской стоматологической поликлиники и наркологического диспансера психиатрической больницы № 14.

Десятки врачей трудились в День здоровья, чтобы в праздничной атмосфере пообщаться с пациентами.

«Огромную помощь нам оказал Окружной центр имени Барнузяна, нам предоставили автомобили с современной медицинской техникой. Флюорограф работает, маммограф, где жители могут пройти диспансеризацию», — сказала и. о. начальника ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России Ирина Ларионова.

Источник фото: телеканал «360»

Дубнинцы пришли, чтобы без записи проверить работу сердца, получить консультацию стоматолога, сдать анализы, пройти вакцинацию. В этот раз жителей не только лечили, но и кормили. Шеф-повар медсанчасти №9 разрушил стереотип о том, что больничная еда — это невкусно. В его меню все блюда полезные и аппетитные. Витаминный напиток, домашний мармелад, оладьи из кабачков и полезный соус — дип.

«Это соус дип из баклажанов с кунжутным маслом, он считается здоровым, потому что все запекается», — рассказал шеф-повар ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России Андрей Томилин.

Источник фото: телеканал «360»

Глава Дубны тоже принял непосредственное участие в Дне здоровья — сдал анализы на холестерин и глюкозу.

«Здесь такое хорошее сочетание, люди активно пользуются, сдают анализы на глюкозу, холестерин, с детьми проводят занятия. Хорошее мероприятие, чтобы дубнинцы были здоровыми», — отметил глава г. о. Дубна Сергей Куликов.

Источник фото: телеканал «360»

День здоровья — традиционное мероприятие для Дубны. Он проходит уже 23 года. С каждым годом врачи предлагают все больше услуг. Приезжают сюда и областные специалисты. Всего в этот день с медиками пообщались три тысячи местных жителей.