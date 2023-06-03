Подмосковье 03 июня 2023, 16:55 День защиты детей отпраздновали в парке культуры и отдыха в Щелкове

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В парке культуры и отдыха в Щелкове отпраздновали День защиты детей. Для гостей подготовили игровую лабораторию, веселые старты, конкурс рисунков на асфальте и другие активности.

«В первую очередь, я поздравляю всех деток. Желаю им всем здоровья и мирного неба. Такой праздник организован для наших деток. Раздача мороженого, шарики. Дети так счастливы», — сообщила местная жительница Ирина.

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Помимо игровых забав, эстафет и квестов, образцовый коллектив «Яблонька» подготовил для гостей масштабную концертную программу «В настроении лета». Танцевали и подпевали все участники праздника.

«У нас очень насыщенная программа, очень много народу. Почти весь город собрался сегодня в этой замечательной точке притяжения для детей и взрослых. Каждый раз мы развиваем наш парк, стараемся развлекать наших жителей. Придумываем что-то новое, интересное», — сообщила представитель отдела комитета по культуре и туризму Щелкова Полина Макарычева.

В конце праздника всем детям раздали мороженое от команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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