Подмосковье 02 июня 2023, 15:31 День защиты детей отпраздновали на 6 площадках в Лобне

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День защиты детей отпраздновали в Лобне. Развлекательные программы с играми, конкурсами и мастер-классами прошли на шести площадках округа.

Арт-студия «Малевич», детская футбольная школа «Зенит Чемпионика» и клуб робототехники и программирования «Робоcode» провели мастер-классы для детей в Центральном парке Лобни. Также ребята поучаствовали в квесте «Карамба».

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В Музее истории города Лобня для детей и родителей провели зарядку, а после пригласили поучаствовать в дворовых играх, отгадать загадки и слепить памятную фигурку на гончарном мастер-классе.

Воспитанников летних школьных лагерей пригасили на концерт ансамбля танца «Карнавал» во дворце культуры «Чайка». Там же провели праздничную программу с анимацией для детей участников СВО. Ребятам показали мультфильмы, подарили воздушные шары и мороженое.

В доме культуры «Красная Поляна» также прошел праздничный концерт, а также квест, конкурс рисунков на асфальте и мастер-класс. Победителям подарили памятные призы и сувениры.

Юные жители микрорайона Южный поучаствовали в мастер-классах, интерактивной программе и конкурсах, а также прокатились на лошадях и получили угощения и подарки.

Для гостей дома культуры «Луговая» провели игры, эстафеты и конкурс рисунков на асфальте. Творческие коллективы округа показали подготовленные номера, провели сказочную развлекательную программу и шоу мыльных пузырей. А вечером там прошел отчетный концерт вокальной студии «Радуга».

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