    22 февраля 2020, 19:06

    Боевые выходные. День защитника Отечества отметили в подмосковном парке «Патриот»

    Алена Собкалова, Ксения Чернухина, Майя Рыженкова

    День защитника Отечества отпраздновали в парке «Патриот». Гостей удивили оружием и самолетами, накормили на полевой кухне, а также проверили физическую форму у всех желающих.
    Боевые выходные. День защитника Отечества отметили в подмосковном парке «Патриот» | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Самолеты летали над «Патриотом» на радость зрителям. Но железные птицы были не совсем настоящие. В небо поднимались модели самолетов. Управлять таким, рассказали специалисты, не так-то просто.

    «Надо учиться. Сначала тренажеры, потом где-нибудь аккуратно на маленьком аэродроме», — уточнил пилот такого самолета.

    Боевые выходные. День защитника Отечества отметили в подмосковном парке «Патриот» | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Но несмотря на то, что в самолете пилот не находится, он видит все, что происходит наверху через камеру.

    «На самолете установлена камера, идет трансляция. И тот, кто смотрит, чувствует себя пилотом. На экране отображается полностью картинка — все, что происходит сейчас в самолете, можно посмотреть», — рассказал пилот модели.

    А еще на экране видна скорость, горизонт и высота самолета. Стоят эти взрослые игрушки недешево. Например, самолет с турбодвигателем обойдется в 350 тысяч рублей.

    Боевые выходные. День защитника Отечества отметили в подмосковном парке «Патриот» | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    С неба стоило спуститься на землю, чтобы пойти метать ножи. Оружие — не только холодное — вообще пользовалось большой популярностью. Его здесь можно было собрать и разобрать.

    А для любителей спорта организаторы устроили сдачу норм ГТО. Всего четыре испытания: отжимания, наклоны вперед, чтобы проверить гибкость, пресс и прыжки в длину.

    Боевые выходные. День защитника Отечества отметили в подмосковном парке «Патриот» | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    После таких активностей можно было подкрепиться на полевой кухне. Повара угощали вкусной кашей с тушенкой и давали чай.