Боевые выходные. День защитника Отечества отметили в подмосковном парке «Патриот»

День защитника Отечества отпраздновали в парке «Патриот». Гостей удивили оружием и самолетами, накормили на полевой кухне, а также проверили физическую форму у всех желающих.

Источник фото: телеканал «360»

Самолеты летали над «Патриотом» на радость зрителям. Но железные птицы были не совсем настоящие. В небо поднимались модели самолетов. Управлять таким, рассказали специалисты, не так-то просто.

«Надо учиться. Сначала тренажеры, потом где-нибудь аккуратно на маленьком аэродроме», — уточнил пилот такого самолета.

Источник фото: телеканал «360»

Но несмотря на то, что в самолете пилот не находится, он видит все, что происходит наверху через камеру.

«На самолете установлена камера, идет трансляция. И тот, кто смотрит, чувствует себя пилотом. На экране отображается полностью картинка — все, что происходит сейчас в самолете, можно посмотреть», — рассказал пилот модели.

А еще на экране видна скорость, горизонт и высота самолета. Стоят эти взрослые игрушки недешево. Например, самолет с турбодвигателем обойдется в 350 тысяч рублей.

Источник фото: телеканал «360»

С неба стоило спуститься на землю, чтобы пойти метать ножи. Оружие — не только холодное — вообще пользовалось большой популярностью. Его здесь можно было собрать и разобрать.

А для любителей спорта организаторы устроили сдачу норм ГТО. Всего четыре испытания: отжимания, наклоны вперед, чтобы проверить гибкость, пресс и прыжки в длину.

Источник фото: телеканал «360»

После таких активностей можно было подкрепиться на полевой кухне. Повара угощали вкусной кашей с тушенкой и давали чай.