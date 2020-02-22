Боевые выходные. День защитника Отечества отметили в подмосковном парке «Патриот»
Самолеты летали над «Патриотом» на радость зрителям. Но железные птицы были не совсем настоящие. В небо поднимались модели самолетов. Управлять таким, рассказали специалисты, не так-то просто.
«Надо учиться. Сначала тренажеры, потом где-нибудь аккуратно на маленьком аэродроме», — уточнил пилот такого самолета.
Но несмотря на то, что в самолете пилот не находится, он видит все, что происходит наверху через камеру.
«На самолете установлена камера, идет трансляция. И тот, кто смотрит, чувствует себя пилотом. На экране отображается полностью картинка — все, что происходит сейчас в самолете, можно посмотреть», — рассказал пилот модели.
А еще на экране видна скорость, горизонт и высота самолета. Стоят эти взрослые игрушки недешево. Например, самолет с турбодвигателем обойдется в 350 тысяч рублей.
С неба стоило спуститься на землю, чтобы пойти метать ножи. Оружие — не только холодное — вообще пользовалось большой популярностью. Его здесь можно было собрать и разобрать.
А для любителей спорта организаторы устроили сдачу норм ГТО. Всего четыре испытания: отжимания, наклоны вперед, чтобы проверить гибкость, пресс и прыжки в длину.
После таких активностей можно было подкрепиться на полевой кухне. Повара угощали вкусной кашей с тушенкой и давали чай.