Подмосковье 24 ноября 2022, 17:54 День запуска первой отечественной ракеты на жидком топливе начнут отмечать в Подмосковье 17 августа Фото: Павел Карягин

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В Подмосковье со следующего года начнут отмечать День запуска первой отечественной ракеты на жидком топливе. Его будут праздновать 17 августа, соответствующий законопроект приняли на 39-м заседании Мособлдумы.

Первая отечественная ракета на жидком топливе «ГИРД-09» была запущена в Нахабине городского округа Красногорск 17 августа 1933 года. На месте запуска создали памятный мемориал.

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«Важная памятная дата. Событие стало основой ракетостроения и освоения космоса. Проводимые тогда испытания положили начало созданию боевой ракетной техники стратегического назначения, Ракетных войск и войск воздушно-космической обороны», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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