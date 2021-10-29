День волонтера Подмосковья отметят 29 октября

В 2017 году в Московской области учредили День волонтера. Его отмечают 29 октября. Кто-то оказывает безвозмездную помощь окружающим вместе со своими близкими. Так, для семьи Пискуновых из Домодедова волонтерство — дело семейное. Пообщаться с супругами отправился корреспондент «360».

«Мы состоим в организации „Дорогою Добра“, и там в основном аспект идет на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Мои дети видят, что мы помогаем именно этим детям», — рассказала участник движения «Волонтеры Подмосковья» Анна Пискунова.

Источник фото: телеканал «360»

Спектр проектов, в которых участвует Анна, особенными детьми не ограничивается. Женщина работает и с молодежью, помогает в реализации их соцпроектов. Сама Анна в волонтерском движении практически с детства — с 14 лет. Сегодня ее позицию разделяет и семья. Муж сначала присоединился на Новый год — не хватало Деда Мороза для детей. А он и не против, просто не уделяет этому столько времени.

«Семьей в основном занимаюсь я, а она именно волонтер от пяток и до головы», — говорит Василий Пискунов.

Источник фото: телеканал «360»

«Дай Бог здоровья людям, которые этим занимаются. Это делают люди, у которых душа огромная, они добрые и отзывчивые», — делится благодарная жительница г. о. Домодедово Елена Огаркова.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в Московской области более четырех сотен волонтерских организаций, в которых состоит свыше десяти тысяч добровольцев. Они развозят адресную помощь, помогают нуждающимся, среди которых инвалиды, старики и малоимущие.

Источник фото: телеканал «360»

Без добровольцев сегодня не обходится практически ни одно мероприятие. Помощь на региональных и федеральных форумах, деловых встречах, городских праздниках и даже переписи населения. Разброс дел огромен и каждый найдет для себя что-то важное и интересное — чем именно он может помочь другим.