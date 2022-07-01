День ветеранов боевых действий предложили сделать официальным праздником в Подмосковье

Законопроект о присвоении официального статуса Дню ветерана внесут на рассмотрение Мособлдумы депутаты фракции «Единая Россия». Праздник участники боевых действий отмечают 1 июля.

Ветераны и инвалиды боевых действий регулярно обращаются в Мособлдуму. Сейчас они занимаются воспитательной работой, общаются с молодежью, увековечивают память погибших сослуживцев, рассказал председатель Игорь Брынцалов. Сделать дату официальным праздником хотят уже несколько лет. И наконец инициативу рассмотрят.

Уверен, нас поддержат ветераны боевых действий, военные, которые сейчас участвуют в специальных военных операциях на разных территориях Игорь Брынцалов.

Инициатор Владимир Вшивцев отметил, что 1 июля отмечается во многих регионах России, день уже стал знаковым. Законопроект рассмотрят в Мособлдуме во время осенней сессии.

Ранее в Мособлдуме сообщили, что рассмотрят законопроект о назначении даты битвы при Молодях Днем воинской славы России.