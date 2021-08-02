День ВДВ в Чехове отметили с бронетехникой и оружейными залпами

В Чехове появилась тяжелая техника, в небе прогремели оружейные залпы, а на спортивной площадке развернулись показательные выступления элитных подразделений. Так в городе отметили День ВДВ.

В этом году ВДВ отмечают свою 91-ю годовщину. «Никто, кроме нас» — эта фраза традиционно звучит второго августа.

Источник фото: телеканал «360»

Праздничные мероприятия в Чехове прошли сразу на двух площадках — на стадионе «Гидросталь» и возле монумента воинам-десантникам. К памятнику возложили цветы и венки. Погибших традиционно почтили минутой молчания.

Источник фото: телеканал «360»

Параллельно с официальной частью в городе развернулась и развлекательная программа. «Крылатые» воины показали свою повседневную жизнь. Физическую, огневую подготовку, и, конечно, приемы рукопашного боя.

Источник фото: телеканал «360»

«Проводя такие широкомасштабные мероприятия с выступлением десантников, мы отдаем дань памяти тем, кто служил в войсках. И самое основное — это посыл для подрастающего поколения, для молодежи, чтобы они видели, что такое служить родине», — сказал глава г. о. Чехов Григорий Артамонов.

Источник фото: телеканал «360»

Каждый год на территории Чехова праздник ВДВ отмечают масштабно. Ведь этот город негласно считают городом десантников. Здесь расположено большое количество военных частей, живет много пенсионеров воздушно-десантных войск, многие новобранцы из Чехова тоже идут служить именно в ВДВ.