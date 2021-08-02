День ВДВ в Чехове отметили с бронетехникой и оружейными залпами
В Чехове появилась тяжелая техника, в небе прогремели оружейные залпы, а на спортивной площадке развернулись показательные выступления элитных подразделений. Так в городе отметили День ВДВ.
В этом году ВДВ отмечают свою 91-ю годовщину. «Никто, кроме нас» — эта фраза традиционно звучит второго августа.
Праздничные мероприятия в Чехове прошли сразу на двух площадках — на стадионе «Гидросталь» и возле монумента воинам-десантникам. К памятнику возложили цветы и венки. Погибших традиционно почтили минутой молчания.
Параллельно с официальной частью в городе развернулась и развлекательная программа. «Крылатые» воины показали свою повседневную жизнь. Физическую, огневую подготовку, и, конечно, приемы рукопашного боя.
«Проводя такие широкомасштабные мероприятия с выступлением десантников, мы отдаем дань памяти тем, кто служил в войсках. И самое основное — это посыл для подрастающего поколения, для молодежи, чтобы они видели, что такое служить родине», — сказал глава г. о. Чехов Григорий Артамонов.
Каждый год на территории Чехова праздник ВДВ отмечают масштабно. Ведь этот город негласно считают городом десантников. Здесь расположено большое количество военных частей, живет много пенсионеров воздушно-десантных войск, многие новобранцы из Чехова тоже идут служить именно в ВДВ.