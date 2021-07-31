День ВДВ отмечают в парке «Патриот». Прямая трансляция

День ВДВ отмечается 2 августа, но уже сегодня, 31 июля, бойцы собираются в парке «Патриот», чтобы отпраздновать свой главный день. Интересно будет всем — и служившим, и только думающим связать свою жизнь со службой.

В программе праздника запланированы прыжки десантников с парашютами. Зрителям покажут, как доставляют к месту артиллерийские расчеты при помощи Тандема-400 и УПГО-80-130.

В наземной экспозиции будет представлено более 50 парашютных систем, как людского, так и грузового назначения, в том числе ОКР «Парашют» на бронемобиле семейства «Тигр».