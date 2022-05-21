День усадеб в Подмосковье: путеводитель по лучшим из них

В третью субботу мая в Московской области отмечается День исторического и культурного наследия (День подмосковной усадьбы). Праздник был был установлен законом Мособлдумы.

Сегодня жители и гости Подмосковья получают уникальную возможность увидеть интерьеры старинных особняков и усадеб, доступ к которым в обычное время ограничен. Во многих усадьбах сейчас находятся музеи, дома отдыха, санатории. Территории и здания усадеб активно и успешно используются.

Всего на территории Подмосковья находится 320 усадеб. Большая часть расположена в Коломне, Одинцовском, Клинском, Чеховском, Дмитровском и Солнечногорском районах и имеет статус объекта культурного наследия.

Некоторые усадьбы нельзя не посетить. О нескольких из них в этом материале.

Усадьба Архангельское

Источник фото: телеканал «360»

Письменные источники с упоминанием этой усадьбы сохранились со времен Ивана Грозного. В течение трех веков ее владельцами были князья Одоевские, Голицыны и Юсуповы.

Сегодня в архитектурный ансамбль усадьбы входят: Большой дворец с богатым интерьером 19 века, храм-усыпальница Юсуповых, храм Архангела Михаила, малый дворец «Каприз», театр Гонзаго, храм-памятник Екатерине II и памятник Александру Пушкину. Особого внимания заслуживает усадебный парк, благодаря которому Архангельское называют подмосковным Версалем.

Адрес: городской округ Красногорск, поселок Архангельское.

Сайт: http://arhangelskoe.su/

Усадьба Абрамцево

Источник фото: телеканал «360»

Любимая место русских художников рубежа 19—20 веков. Сейчас территория Музея-заповедника «Абрамцево» занимает около 50 гектаров и включает памятники архитектуры 18 и 19 веков, парк и живописные окрестности реки Вори. В собрании музея-заповедника хранится более 25 тысяч экспонатов: живопись, графика, скульптура, произведения декоративно-прикладного и народного искусства, а также фотографии и архивы бывших владельцев усадьбы.

Адрес: Сергиево-Посадский городской округ, городское поселение Хотьково, c. Абрамцево, ул. Музейная, д. 1

Сайт: http://www.abramtsevo.net/index.php

Усадьба Мураново

Источник фото: телеканал «360»

Это одна из главных литературных усадеб в Подмосковье. Некоторое время здесь жил поэт Е. А. Боратынский с семьей. По его чертежам и планам в Муранове был построен дом. Он сохранился до нашего времени. Музейный комплекс объединяет в себе несколько построек: Главный усадебный дом, Флигель и кухню, Гладилку, Кучерскую, Ледник, Домовую церковь Спаса Нерукотворного.

Адрес: Пушкинский городской округ, деревня Мураново.

Сайт: https://muranovo-museum.ru/ru/

Усадьба Большие Вяземы

Источник фото: телеканал «360»

В этой усадьбе жил Борис Годунов. Сюда приезжал гостить Пушкин, здесь он наблюдал красоту русской природы, крестьянские хороводы, слушал народные песни, видел жизнь богатого и провинциального дворянства, здесь формировались его взгляды на жизнь, здесь он начал писать свои первые стихи, здесь он складывался как великий национальный поэт. Сюда же Пушкин приезжал в самые трудные периоды своей жизни.

Адрес: Одинцовский г. о., пос. Большие Вяземы, Музей-заповедник А. С. Пушкина

Сайт: https://www.museum-gol.ru/

Усадьба Горки Ленинские

Источник фото: телеканал «360»

Усадьба известна с 19 века. В разное время территорией владели представители самых громких фамилий: Трубецкие, Дурасовы, Лопухины, Прокофьевы и другие. Среди последних хозяев — вдова Саввы Морозова Зинаида Рейнбот и Владимир Ленин. Вся экспозиция усадьбы посвящена жизни Ленина в Горках, хотя он прожил здесь всего шесть лет и здесь же умер в 1924 году.

Адрес: Ленинский городской округ, рабочий поселок Горки Ленинские, улица Центральная, дом 1

Сайт: http://www.mgorki.ru/