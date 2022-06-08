«День цифры» проведут в детских лагерях Подмосковья

Федеральный проект в сфере информационных технологий «День цифры» стартует в Подмосковье. Принять участие в проекте смогут те, кто посетит детские лагеря этим летом.

«Благодаря проекту ребята познакомятся с популярными IТ-профессиями и актуальными информационными технологиями. Занятие будет проходить в виде квеста», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Программа игры «День цифры» рассчитана на один день и включает в себя несколько этапов. Школьники пройдут квест, построят цифровой лагерь будущего на основе полученных практических знаний и примут участие в интеллектуальном квизе.

«Игра основана на материалах „Урока цифры“ — цикла школьных занятий информатики с практической тренировкой навыков программирования, который проходит в течение учебного года. Каждое занятие „Урока цифры“ посещают порядка 500 тысяч школьников из более чем 1,5 тысячи подмосковных школ», — добавила вице-губернатор.

Любой желающий может организовать «День цифры» у себя дома. Для этого следует воспользоваться видеоматериалами и тренажерами акции «Урок цифры». Наполнение «Урока цифры» адаптировано под три возрастные категории: 1-4-е классы, 5-8-е классы и 9-11-е классы. После прохождения тренажеров участник получает именной сертификат.

Проект «День цифры» реализован Минцифры России совместно с Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика». Подробная информация размещена на официальном сайте.