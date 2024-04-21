Подмосковье 21 апреля 2024, 14:07 День труда Подмосковья отметили в Павловском Посаде Телеканал «360»

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В Павловском Посаде отметили День труда. На мероприятии встретились представители трудовых династий, профессионалы промышленности, образования, здравоохранения, социальной сферы, а также ветераны труда и предприниматели.

Среди присутствующих были педагоги, рабочие, инженеры, чьи семьи посвятили свою жизнь служению городу, некоторые из них могут похвастаться общим стажем работы до 150 лет. В ходе мероприятия вручили 94 награды наиболее выдающимся работникам.

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Празднование Дня труда продолжилось концертной программой, которая позволила всем присутствующим на время отвлечься от повседневных забот и погрузиться в мир искусства и музыки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля.

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