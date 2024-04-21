Подмосковье 21 апреля 2024, 13:59 День труда отметили в Подольске Телеканал «360»

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В Подольске прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню труда. Глава городского округа Григорий Артамонов выразил особую признательность представителям местного бизнеса и промышленных предприятий за их активное участие в жизни города.

«Благодаря вашим усилиям, Подольск продолжает развиваться, обновляется инфраструктура, создаются новые рабочие места. Ваш вклад в развитие не только экономики, но и социальной сферы нашего города бесценен», — подчеркнул глава Подольска Григорий Артамонов.

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Особое внимание в рамках празднования уделили трудовым династиям Подольска, которые своим примером демонстрируют преданность профессии и передают опыт из поколения в поколение. На церемонии выделили две семьи — Шамовых и Федоровичей, чьи общие стажи составляют впечатляющие 495 и 130 лет.

Семья Шамовых работает на машиностроительном заводе «ЗиО», внося значительный вклад в развитие местной промышленности. В то время как семья Федоровичей посвятила себя благородной миссии — оказанию помощи престарелым и людям с ограниченными возможностями. Они трудятся в учреждении социального обслуживания «Пансионат Подольский».

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