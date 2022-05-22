День Тихоокеанского флота России отметили в Чехове

В честь государственного праздника — Дня Тихоокеанского военно-морского флота России — в Чехове 21 мая провели торжественное мероприятие.

Охотский военный порт, ставший первым постоянно действующим военно-морским подразделением России на Дальнем Востоке, был учрежден 21 мая 1731 года.

С праздником ветеранов флота в микрорайоне Губернский поздравили представители администрации городского округа Чехов и депутаты Совета депутатов городского округа Чехов.

В этом микрорайоне живут семьи представителей трех морских флотов России: Тихоокеанского, Черноморского и Северного. Отставники-моряки и морские пехотинцы создали общественную организацию «Черные береты» и продолжают дружить и чтить морские флотские традиции.

«Май богат на праздники флотов: 13 мая мы отметили День Черноморского флота, 18 мая — День Балтийского флота, 21-го — День Тихоокеанского флота, а 1 июня — День Северного [флота]. Я хочу поздравить всех, особенно тихоокеанцев, с днем образования флота и еще хочу поздравить 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которой указом президента РФ за участие в специальной военной операции присвоено звание гвардейской — это очень высокая награда! Так держать всем!» — сказал Михаил Могилко, председатель региональной общественной организации морских пехотинцев «Черные береты» Чехова.

Памятные подарки и благодарственные письма вручили ветеранам флотов, а также юнармейцам, отличившимся в областных и всероссийских конкурсах. Церемония прошла во дворе улицы Земской. Мероприятие по доброй традиции организовало местное отделение партии «Единая Россия». По его же инициативе здесь установили памятный знак военным морякам России. После официальной церемонии гостей мероприятия ждал музыкальный концерт.