День текстильщика и юбилей фабрики отметили в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском отметили день текстильщика. Об истории местной тонко-суконной фабрики жители знают все. Ее развитие началось в 1831 году. Поднимал производство промышленник Сергей Четвериков. К началу 20-го века Городищенская фабрика превратилась в передовое сверхдоходное шерстопрядильное предприятие.

«Вот это сочетание хорошего сырья и нового оборудования позволило Четверикову создать и выпускать ткани, которые на выставке в Лодзе, в Польше, пользовались всегда огромным успехом и занимали призовые места», — рассказала Маргарита Маракова, бывшая работница фабрики.

Со временем менялась фабрика, менялись люди. Нина Загоруйко проработала на аппаратно-прядильном производстве порядка 30 лет. Сейчас с гордостью вспоминает, когда текстильная промышленность гремела на всю страну. Все работали с большим энтузиазмом. Очень помогали наставники. У них-то и стремились перенять все самое лучшее.

«Самое главное в работе — это люди, их отношение, их энтузиазм. Действительно, у нас работали в производстве и на нашей фабрике, люди стойкие, любящие свою профессию. Это не каждому дано», — отметила Нина Загоруйко, бывшая работница фабрики.

В день профессионального праздника работников текстильной и легкой промышленности глава Лосино-Петровского Иван Курданин встретился с ветеранами отрасли. В Доме культуры собрались те, кто до сих пор душою вместе с тонко-суконным производством.

«Это очень важная дата, в первую очередь для нашего городского округа, потому что он именно неотъемлемо связан с текстильной продукцией, с камвольным предприятием. У нас очень много жителей — ветеранов текстильной промышленности», — уточнил Иван Курданин, глава городского округа Лосино-Петровский.

Тонко-суконная фабрика не выпускает ткани с 2004 года. Сейчас на ее территории работают другие предприятия. На мероприятии работники делились друг с другом о работе на фабрике. Ветеранам устроили концерт, их поздравили с профессиональным праздником.