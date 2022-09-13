День танкиста отметили в Солнечногорске | 360°

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День танкиста отметили в Солнечногорске

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В Солнечногорске почтили память дважды Героя Советского Союза, начальника высших офицерских курсов Давида Абрамовича Драгунского. Собравшиеся возложили цветы к памятнику, а после ученикам гимназии № 6 первыми показали только что открывшуюся выставку «Годы в броне».

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Дважды Герой Советского Союза, начальник высших офицерских курсов «Выстрел» Давид Драгунский за свою жизнь подготовил не один десяток танкистов. Чтобы отметить его профессиональный праздник, дети и ветераны Солнечногорска ежегодно приходят к памятнику. После традиционного обращения военных собравшиеся возложили цветы.

Телеканал «360»

Телеканал «360»

В этот день ученикам гимназии № 6 показали выставку «Годы в броне» — она посвящена еще одному знаменитому танкисту Солнечногорска — Ивану Пороскуну.

Телеканал «360»

Телеканал «360»

«В нашем музее мы открываем выставку в честь Дня танкиста, посвященную танкисту, полковнику, преподавателю курсов „Выстрел“, а самое главное, фронтовику Ивану Семеновичу Пороскуну», — рассказала методист ДК «Выстрел» Елена Макеева.

Телеканал «360»

Телеканал «360»

«Годы в броне» — название не случайное, одноименное со знаменитой книгой Драгунского. Выставку составили из личного фотоархива его сослуживца Ивана Пороскуна. Она рассказывает обо всех тяготах и великом подвиге, который совершили герои войны 1941 года. Выставка будет работать в Доме культуры «Выстрел» до 9 октября.

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