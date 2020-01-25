День студента по-спортивному. В Ногинске прошли экстремальные соревнования

В скейт-парк Ногинска всех студентов сегодня пускали бесплатно. Также подобные акции здесь устраивают и в другие праздничные дни.

Илья — первокурсник колледжа. Когда в его родном Монине четыре года назад появился скейт-парк, парень увлекся трюками на самокате. Он же — кикскутер. Говорит, повторял за старшими ребятами. Со временем стало получаться лучше и лучше.

Илья освоил уже много фигур. Постоянно соревнуется с другими экстремалами. Приехал в Ногинск на турнир в честь Дня студента.

Бэксайды, грэбы, флэты, монго: у каждого элемента свое название. Трюки выполняют профессиональные спортсмены и любители из Ногинска и соседних городов. Призы и подарки раздает Артем Агарков. Только он, в отличие о ребят, влюблен в велосипед, является чемпионом России по bmx — фристайлу.

Пространство скейт-парка имитирует любой тип рельефа. Есть тут и горки, и трамплины, и многое другое. Экстремалы говорят: эта площадка идеально подходит для занятий на самокате и скейтборде.