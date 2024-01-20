Подмосковье 20 января 2024, 12:42 День строительства и ЖКХ стартовал на стенде Подмосковья на выставке «Россия»

Читать 360tv в

День строительной отрасли и ЖКХ стартовал на выставке «Россия» на ВДНХ. Стенд Московской области подготовил самые разные активности, посвященные празднику, и пригласил посетить форум.

С утра для гостей провели разные викторины и мастер-классы, а победителям вручили призы. Одна из них — «Построй свой город будущего». Во время мероприятия участникам предстояло спроектировать жилой комплекс из элементов игрового конструктора.

Уже в 13:00 на стенде Подмосковья пройдет час полигона ПГС, во время которого состоится мастер-класс «Зеленая кухня, или Конкурс юных экологических поваров». Зрителям расскажут о деятельности полигона, а все желающие смогут принять участие в интерактивной программе, которая заключается в приготовление рекультивационных смесей из переработанных отходов. Все участники получат призы.

Телеканал «360»

В 14:00 Главгосстройнадзор расскажет о новых методах контроля за ходом строительства и даст старт мастер-классу «Символ года — как семейный оберег».

Кроме того, для гостей приготовили множество других конкурсов и активностей. Мероприятия будут идти весь день — до 21:00.

Телеканал «360»

Семья Калинкиных из Подольска уже успела посетить стенд Подмосковья в День строительной отрасли и ЖКХ. Сегодня они празднуют юбилей.

«Видели, слышали в новостях, приехали посмотреть, увидеть своими глазами», — рассказал Александр Калинкин.

Они рассказали, что остались довольны выставкой, подчеркнув, что стенд Подмосковья пользуется большой популярностью.

Напомним, сейчас идет голосование за лучший стенд выставки. Чтобы поддержать регион, необходимо зарегистрироваться на портале и выбрать на карте Московскую область.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».