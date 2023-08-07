Подмосковье 07 августа 2023, 17:24 День спорта проведут в парке имени Лазутиной в Одинцове 12 августа Министерство благоустройства Московской области

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День спорта пройдёт в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове 12 августа. Его приурочили к Всероссийскому дню физкультурника.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, для участников организуют забеги, гонку на лыжероллерах, детский заезд, мастер-класс по самообороне, скандинавскую ходьбу, семейные соревнования и многое другое. Для гостей организуют детскую анимацию, розыгрыш призов и возможно сделать моментальное фото, измерить силу на интерактивный станции и сделать временное тату.

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Участие в мероприятии бесплатное, для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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