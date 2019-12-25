    25 декабря 2019, 09:58

    «Люди с горящими сердцами». День спасателя отметили в МГОУ

    Редакция сайта 360°

    24 декабря в Московском государственном областном университете (МГОУ) состоялась торжественная церемония подведения итогов деятельности Студенческого спасательного отряда за 2019 год.
    «Люди с горящими сердцами». День спасателя отметили в МГОУ

    Участие в мероприятии приняли более 200 студентов вуза, преподавателей и сотрудников, а также представителей всероссийских студенческих организаций. Торжественная церемония была приурочена ко Дню спасателя, который ежегодно празднуется в России 27 декабря с 1995 года.

    Стартом мероприятия стало подписание соглашения о сотрудничестве между общественной молодежной организацией «Всероссийский студенческий корпус спасателей» и Московским государственным областным университетом. Со стороны корпуса спасателей выступил президент организации Евгений Козеев, от МГОУ — исполняющий обязанности ректора Вероника Запалацкая.

    «Люди с горящими сердцами». День спасателя отметили в МГОУ | Изображение 1

    На протяжении пяти лет в МГОУ функционирует студенческий спасательный отряд всероссийского студенческого корпуса спасателей. За срок существования отряда была проделана колоссальная работа. В будущем в рамках сотрудничества будут создаваться студенческие спасательные отряды, укрепляться их значимость, молодежь сможет пройти профориентацию, а также заняться спасательными видами спорта.

    На открытии церемонии выступила сборная МГОУ по чирлидингу, которая в этом году стала обладателем Гран-при всероссийского фестиваля-конкурса «Студенческая чир данс шоу-лига».

    «Уже как пять лет создан спасательный отряд и, я думаю, что мы готовы к переходу на новый этап работы. Я надеюсь, что эта история будет продолжаться, развиваться. Эта работа актуальная, реальная, люди горят сердцами, занимаясь ей», — отметила Вероника Запалацкая, исполняющий обязанности ректора МГОУ.

    «Люди с горящими сердцами». День спасателя отметили в МГОУ | Изображение 2

    Все причастные к созданию и развитию студенческих спасательных отрядов на территории Подмосковья были награждены медалями, грамотами и благодарственными письмами. Также свои награды получили участники и победители соревнований среди студенческих спасательных отрядов, победители ежегодных соревнований среди учащихся общеобразовательных организаций, победители ежегодных соревнований малых групп «Безопасная связка» и соревнований среди студентов факультета безопасности жизнедеятельности.

    Помимо этого, благодарности были вручены сотрудникам и преподавателям МГОУ, представителям региональных спасательных организаций.

    «Я очень рада, что в вашем учебном заведении уделяют такое большое внимание безопасности. Сегодня я хочу вас поздравить с этим знаменательным событием. В „Школе безопасности“ мы растим тех, кто по зову сердца и души остается в спасательной деятельности навсегда», — обратилась к участникам Надежда Ершова, председатель центрального совета Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности».

    «Люди с горящими сердцами». День спасателя отметили в МГОУ | Изображение 3

    Участники мероприятия почтили минутой молчания честь погибших участников спасательных операций. «Я хочу, чтобы вы все дорожили миром, благодарили его каждый день. Будьте спасателями не только от пожаров физических, но и от пожаров душевных», — сказала Ольга Шиленина, президент Федерации альпинизма и скалолазания Московской области.

    Завершила торжественное мероприятие ярким номером заслуженная артистка России, армейская певица Зинаида Сазонова.