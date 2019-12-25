«Люди с горящими сердцами». День спасателя отметили в МГОУ

24 декабря в Московском государственном областном университете (МГОУ) состоялась торжественная церемония подведения итогов деятельности Студенческого спасательного отряда за 2019 год.

Участие в мероприятии приняли более 200 студентов вуза, преподавателей и сотрудников, а также представителей всероссийских студенческих организаций. Торжественная церемония была приурочена ко Дню спасателя, который ежегодно празднуется в России 27 декабря с 1995 года.

Стартом мероприятия стало подписание соглашения о сотрудничестве между общественной молодежной организацией «Всероссийский студенческий корпус спасателей» и Московским государственным областным университетом. Со стороны корпуса спасателей выступил президент организации Евгений Козеев, от МГОУ — исполняющий обязанности ректора Вероника Запалацкая.

На протяжении пяти лет в МГОУ функционирует студенческий спасательный отряд всероссийского студенческого корпуса спасателей. За срок существования отряда была проделана колоссальная работа. В будущем в рамках сотрудничества будут создаваться студенческие спасательные отряды, укрепляться их значимость, молодежь сможет пройти профориентацию, а также заняться спасательными видами спорта.

На открытии церемонии выступила сборная МГОУ по чирлидингу, которая в этом году стала обладателем Гран-при всероссийского фестиваля-конкурса «Студенческая чир данс шоу-лига».

«Уже как пять лет создан спасательный отряд и, я думаю, что мы готовы к переходу на новый этап работы. Я надеюсь, что эта история будет продолжаться, развиваться. Эта работа актуальная, реальная, люди горят сердцами, занимаясь ей», — отметила Вероника Запалацкая, исполняющий обязанности ректора МГОУ.

Все причастные к созданию и развитию студенческих спасательных отрядов на территории Подмосковья были награждены медалями, грамотами и благодарственными письмами. Также свои награды получили участники и победители соревнований среди студенческих спасательных отрядов, победители ежегодных соревнований среди учащихся общеобразовательных организаций, победители ежегодных соревнований малых групп «Безопасная связка» и соревнований среди студентов факультета безопасности жизнедеятельности.

Помимо этого, благодарности были вручены сотрудникам и преподавателям МГОУ, представителям региональных спасательных организаций.

«Я очень рада, что в вашем учебном заведении уделяют такое большое внимание безопасности. Сегодня я хочу вас поздравить с этим знаменательным событием. В „Школе безопасности“ мы растим тех, кто по зову сердца и души остается в спасательной деятельности навсегда», — обратилась к участникам Надежда Ершова, председатель центрального совета Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности».

Участники мероприятия почтили минутой молчания честь погибших участников спасательных операций. «Я хочу, чтобы вы все дорожили миром, благодарили его каждый день. Будьте спасателями не только от пожаров физических, но и от пожаров душевных», — сказала Ольга Шиленина, президент Федерации альпинизма и скалолазания Московской области.

Завершила торжественное мероприятие ярким номером заслуженная артистка России, армейская певица Зинаида Сазонова.