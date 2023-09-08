Подмосковье 08 сентября 2023, 23:37 День соседей отпраздновали в Наро-Фоминске

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В Наро-Фоминске в микрорайоне Мальково прошел традиционный праздник — День соседей. Организаторы подготовили для местных жителей концерт.

Несмотря на плотный гастрольных график, певец, поэт, композитор, лауреат международных джазовых фестивалей Алексей Хомяков всегда с удовольствием выступает в родном Наро-Фоминске.

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«Когда поешь на свежем воздухе, ощущаешь более свободно себя. И легче голос идет. Все легко и свободно становится», — сообщил Хомяков.

Часовую концертную программу специально ко «Дню соседей» подготовили артисты из центрального Дома культуры «Звезда».

«День соседей мы его называем. Еще раньше он назывался Дни улиц. Это возможность прийти к нашим жителям в различных микрорайонах города», — сообщил председатель совета депутатов муниципалитета Геннадий Пензов.

ЦДК «Звезда» ждет как благодарных слушателей, так и тех, кто хочет реализоваться в творчестве в любое время года.

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