Подмосковье 26 мая 2023, 16:12 День славянской письменности отпраздновали в Историко-художественном музее в Мытищах

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Первоклассники приняли участие в празднике ко Дню славянской письменности в Мытищинском историко-художественном музее. Ребята узнали интересные факты и приняли участие в мастер-классе по письму перьевой ручкой.

Юным участникам праздника рассказали о современной азбуке и наскальной живописи на мастер-классе «Как писали на Руси».

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Детям показали старинную азбуку, глаголицу, рассказали о создателях старославянской азбуки и церковнославянского языка Кирилле и Мефодии. После ребята пробовали писать ручками со стальным пером, которыми пользовались в 50-е годы прошлого века. Такие мастер-классы ко Дню славянской письменности проходят в музее ежегодно.

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