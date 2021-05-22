День славянской письменности отметят в парке Домодедова

В Домодедове в субботу, 22 мая, отметят День славянской письменности и культуры. Мероприятие пройдет в парке «Елочки». Начало в 11:00. Информация об этом появилась в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

«Проведем для вас мастер-класс „Стринг-Арт. Буквы“. Это графическая техника, получения изображения нитками на дощечках. Участникам предоставят дощечки, рисунки, гвозди и молотки», — говорится в сообщении.

Посетителей парка также ждет детская игровая программа, праздничный концерт, выступление Государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко» и артистов народной филармонии.

День славянской письменности и культуры приурочен ко Дню памяти создателей алфавита равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.

В субботу в Котельниках на парковке торгового центра «Мега Белая Дача» пройдет выставка эксклюзивных автомобилей. Начало в 12:00.