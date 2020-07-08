Свадьбы, флешмобы и поздравления юбиляров. День семьи, любви и верности отметили в Подмосковье

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Во многих подмосковных округах присоединились к празднованию. Красивые церемонии, семейные спортивные мероприятия, флешмобы и торжественные награждения семей-юбиляров прошли по всему региону.

Источник фото: телеканал «360»

В Солнечногорске поздравили семью Кулинченко. Супруги вместе уже 50 лет. В этом году пара отмечает золотую свадьбу. Влюбились друг в друга, как в кино, с первого взгляда. И с тех пор неразлучны. Теперь у них большая семья — двое взрослых детей и семеро внуков. Признаются, их чувства за полвека совсем не остыли. В праздник супруги вспомнили, как познакомились в далеких 70-х.

«Виктор покорил меня своим акцентом. У него немножечко такой своеобразный акцент. Он же с Украины. И вот эта вот мягкость в голосе, что ли, своеобразный такой», — поделилась Надежда Кулинченко.

Источник фото: телеканал «360»

А молодожены Андрей Авдохин и Юлия Ефремова только готовятся к семейной жизни. Связать себя узами брака они решили именно в этот день. Чтоб уж точно союз стал нерушимым.

Поздравили супружеские пары в символичном месте — вблизи памятника святым благоверным Петру и Февронии.

«В этот светлый праздник почествовали наших юбиляров и поздравили молодоженов, которые приняли решение связать себя узами брака именно в День семьи, любви и верности. По доброй традиции возложили цветы к памятнику святым благоверным Петру и Февронии Муромским», — отметил глава Солнечногорска Владимир Слепцов.

А в Реутове праздник отметили по-спортивному. В семейной эстафете «Веселые старты» состязались пять семейных команд. В организации мероприятия приняли участие сторонники партии «Единая Россия» и участники партийного проекта «Детский спорт».

Источник фото: телеканал «360»

При проведении семейной эстафеты соблюдались необходимые санитарно-эпидемические нормы и правила безопасности.

Креативные балашихинцы устроили в честь праздника флешмоб. На площади перед Ледовым дворцом «Арена „Балашиха“» молодогвардейцы города выстроились в большое сердце.

«Сегодня отмечается праздник День семьи, любви и верности. Многие знают русского богатыря Илью Муромца, но немногие знают князя Петра и крестьянку Февронию — они также жители Мурома. Сегодня мы выстроились в символ любви — сердце для того, чтобы напомнить жителям нашего города о том, что надо оберегать брак, жить дружно и любить друг друга», — сказал руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Алексей Егоров.

Источник фото: телеканал «360»

Он добавил, что также молодогвардейцы в социальных сетях будут выкладывать фотографии семейных пар, которые появились благодаря молодежной организации.

Самыми популярными мероприятиями в праздничный день стали торжественные награждения семей-юбиляров с вручением им памятных подарков.

В Химках семьи поздравили на площади рядом с памятником «Святые Петр и Феврония». Председатель совета депутатов городского округа Химки, член фракции «Единая Россия» Александр Дряннов вручил семейным парам памятные подарки и грамоты от имени главы городского округа Дмитрия Волошина.

Источник фото: телеканал «360»

Александр Дряннов сказал, что поздравление семейных пар в этот праздник стало уже традицией. А памятник Петру и Февронии — настоящий символ семьи, любви и верности.

В Чехове исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Константин Безрукавый посетил семью Рязанцевых, отмечающих в этом году золотой юбилей свадьбы — 50 лет совместной жизни.

Семью Данильченко из Серебряных Прудов тоже поздравили с праздником. У супругов 11 детей. Они вместе уже 27 лет.