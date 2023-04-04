Подмосковье 04 апреля 2023, 14:57 День семейного здоровья прошел в поликлинике № 1 в Мытищих

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День семейного здоровья провели в поликлинике № 1 в Мытищах. Родители вместе с детьми могли пройти диспансеризацию и вакцинацию, сдать анализы и проконсультироваться со специалистами.

День семейного здоровья позволяет попасть к узким специалистам без предварительной записи. Такая акция проходит раз в месяц в поликлиниках № 1 и № 6, а также в детской поликлинике № 4. Врачи принимают с 9:00 до 14:00.

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«Семьи, родители с детьми могут прийти и пройти в свой выходной день диспансеризацию, вакцинацию», — рассказала заведующая отделением специализированной медико-санитарной помощи поликлиники № 1 Анастасия Ремчукова.

Пациентам помогают заполнить необходимые для диспансеризации бумаги, а после всех обследований дают направление на дальнейшее лечение, если это необходимо.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения в регионе на встрече с президентом Владимиром Путиным.

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