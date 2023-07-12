Подмосковье 12 июля 2023, 12:15 День семейного здоровья пройдет в поликлинике № 6 в Мытищах

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День семейного здоровья пройдет в Мытищах 15 июля. Пройти обследования смогут жители Пироговского микрорайона в поликлинике № 6.

Поликлиника № 6 находится по адресу: Советская улица, строение № 2, помещение 1. В День семейного здоровья можно пройди диспансеризацию, вакцинацию и осмотр узких специалистов.

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Для диспансеризации не нужны жалобы и симптомы — только ваше желание позаботиться о своем здоровье и полис ОМС. Диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту жительства с 8:00 до 20:00 по будням. Для это нужно записаться через портал «Госуслуги», электронную регистратуру, инфомат или кол-центр по телефону: 8 (495) 308-13-00.

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