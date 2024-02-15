Подмосковье 15 февраля 2024, 16:59 День семейного хоккея пройдет в Мытищах 18 февраля Unsplash

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Праздник семейного хоккея пройдет на катке вблизи Дворца культуры «Яуза» в Мытищах. Наставником турнира выступит олимпийский чемпион Виктор Шалимов.

Дети и родители смогут продемонстрировать мастерство владения шайбой, силу и выносливость. Для всех желающих пройдут интерактивы и конкурсы: хоккейный керлинг, хоккей без вратаря, с мячом, на валенках, с метлами и банками.

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Гостей праздника на площадке будут угощать горячим чаем и полевой кухней. Также на празднике подведут итоги конкурса детских рисунков «Нарисуй хоккей».

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