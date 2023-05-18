Подмосковье 18 мая 2023, 12:48 День сельского старосты начнут отмечать в Подмосковье 23 мая

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Депутаты Мособлдумы утвердили новую праздничную дату. День сельского старосты в регионе начнут отмечать 23 мая.

«Сельский староста — это человек, которого уважают и которому доверяют местные жители. Он на безвозмездной основе представляет интересы жителей при взаимодействии с органами местного управления», — сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Сейчас в Подмосковье на безвозмездной основе работают около трех тысяч старост.

Идея праздника пришла из Ступина. Сельские старосты округа обратились в местный Совет депутатов, который в итоге и внес законодательную инициативу в областной парламент.

«Институт старост сельских и городских общин начал формироваться еще в XVII веке. Важную роль в этом сыграл Сенатский указ императрицы Елизаветы от 12 октября 1760 года — или от 23 октября по новому стилю. Данный документ, помимо раскрытия статуса сельского старосты, отражал и то, что жители самостоятельно выбирали сельского старосту», — рассказал председатель Совета депутатов Ступина Александр Сухачев.

Дату для праздничного дня выбрали на общественных слушаниях в конце апреля.

«Мы широко обсуждали данный вопрос с общественностью, это уже вошло в традицию — каждую новую дату обсуждать с максимальным привлечением экспертного сообщества, инициаторов закинициативы», — сообщила председатель профильного комитета Мособлдумы Линара Самединова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье.

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