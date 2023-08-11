Подмосковье 11 августа 2023, 16:25 День сельского старосты будут отмечать в Подмосковье 23 октября Фото с сайта Мособлдумы

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Депутаты Мособлдумы утвердили День сельского старосты. В Подмосковье его будут отмечать 23 октября.

«В 1760 году императрица Елизавета издала Сенатский указ об установлении должностей сельских старост, с этого все и началось. Сельский староста избирался самими жителями деревни, обладал достаточно большими полномочиями», — сообщил зампред комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Михаил Мурзаков.

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Идея праздника появилась у старост Ступина. Они обратились в местный Совет депутатов, который внес законодательную инициативу в областной парламент.

«Работа с людьми — не из легких, здесь нужно подстраиваться под настроение каждого. Ведь жители приходят ко мне не просто так, а со своей проблемой, хочется всем помочь, а не всегда обстоятельства зависят от меня — в таких случаях привлекаем местную администрацию», — сообщила сельская староста из Мытищ Екатерина Бессонова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со старостами Клина, Солнечногорска, Шаховской, Волоколамска и Красногорска. Они обсудил развитие сельских территорий.

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