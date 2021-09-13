День села отметили в Шугарове

День села отпраздновали жители Шугарова. Праздничные мероприятия 11 сентября развернулись на площади перед домом культуры.

На сцене выступили сельские творческие коллективы с танцевальными и вокальными номерами.

«Сохранение села как особого мира и культурного пространства — важнейшая задача. В селе — душа России, ее глубинные ценности, основы русского менталитета. Живы деревни и села — жива Россия», — отметил на празднике депутат Московской областной думы Александр Наумов.

В Шугарове есть своя интересная достопримечательность — дерево желаний. По поверью, если привязать к нему ленточку или прикрепить записку с желанием, оно непременно сбудется. В праздничный день жителям пожелали, чтобы их мечты обязательно стали реальностью.

Село Шугарово входит в городской округ Ступино и имеет многовековую историю. Первое упоминание о Шугаровской пустоши относится ко второй половине XV века. По мнению историков, название происходит от имени одного из первых владельцев — Шугарова.

В Писцовых книгах 1577–1578 годов упоминается уже деревня Шугарово, которая тогда входила в Коломенский уезд и являлась вотчиной Чудова монастыря. После секуляризации церковных земель при Екатерине II село стало казенным.

Во время коллективизации здесь появился совхоз (сейчас это ЗАО «Шугарово»), который был подсобным хозяйством Московского радиозавода имени С. Орджоникидзе. В настоящее время в селе проживают более 1600 человек, есть своя школа и дом культуры. Село связано автобусным сообщением со Ступином, а с железнодорожной платформы Шугарово можно добраться до Павелецкого вокзала. Время в дороге займет чуть больше полутора часов.