Подмосковье 08 марта 2023, 19:50 День самоуправления прошел в преддверии 8 Марта в гимназии Бронниц

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В Гимназии имени Александра Пушкина в Бронницах прошел день самоуправления. В преддверии Международного женского дня учителями стали ученики 11-го класса, а возглавила учебное заведение старшеклассница Екатерина Смирнова.

Ради этого ученице пришлось написать предвыборную программу и участвовать в дебатах. Ведь дублера директора выбирала вся гимназия.

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«Сложно быть директором, потому что ощущение, что нужно быть всегда, везде. Но мне кажется, что я и наша администрация более чем справились со своими обязанностями сегодня», — рассказала девочка.

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Старшеклассники продумали все до мелочей. Темой дня самоуправления стала «Театр 21-го века». На занятиях и классных часах ученики говорили об искусстве.

«Хотелось, чтобы так было каждый день в школе <…> Мне понравилось, что были разные квесты, игры, а также уроки были не такие скучные», — сообщили пятиклассницы Софья Винникова и Арина Кобозина.

Педагоги без работы не скучали. Для них организовали мастер-класс по актерскому мастерству. В завершении дня старшеклассники показали концерт, которым поздравили девочек, девушек и женщин гимназии с 8 Марта.

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