День рождения Пушкина отпразднуют в усадьбе «Остафьево»

Пушкинский праздник поэзии открылся в музее-усадьбе «Остафьево» − «Русский Парнас» в Новой Москве. Об этом сообщило «РИАМО в Подольске».

Торжественное открытие состоялось в 12:00. На весь день на территории музея-усадьбы запланированы различные развлекательные мероприятия. В усадебном парке для посетителей исполнят классическую и народную музыку. В литературном салоне «Я очарован стихами Пушкина…» выступят студенты ГИТИС мастерской народного артиста России, профессора Валерия Гаркалина, а также победители и участники конкурса «Остафьевский родник», поэты творческих литературных объединений. Кроме того, будет работать «Свободный микрофон» для гостей праздника.

«В воскресенье с разных уголков усадьбы звучат произведения великого поэта. Посетители могут послушать романсы, арии и многое другое. В „Остафьеве“ всегда достаточно посетителей, но в этот праздник их особенно много. Думаю, что все соскучились по культурным мероприятиям и ждали праздника», — отметила доцент кафедры фортепиано РАМ имени Гнесиных Наталья Говар.

На празднике открылась ярмарка «Город мастеров», а еще проходят театрализованные зарисовки и мастер-классы. Гости возложили цветы к памятнику поэта Александра Пушкина, послушали его произведения.

Помимо этого, посетителей пригласили на экскурсию в единственный в России кабинет медали. А для детей работают аттракционы.

На праздник ждут более тысячи гостей. Культурное мероприятие завершится в 18:00.

Пушкинский день России ежегодно отмечается 6 июня. В 2021-м страна празднует 222 года со дня рождения поэта.