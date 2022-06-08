День рождения Пушкина отпраздновали в усадьбе Большие Вяземы

Гости усадьбы Большие Вяземы окунулись в атмосферу XIX века и почувствовали себя героями знаменитых пушкинских произведений на празднике, посвященном дню рождения поэта.

В этом году празднуют 223-ю годовщину со дня рождения Александра Пушкина. Место для празднования выбрали не случайно. Поэт с семьей частенько заглядывал в здешнюю усадьбу.

«Здесь, в общем-то, повзрослели и наши дети, и сейчас наши внуки сюда приходят. У каждого свое восприятие и Александра Сергеевича Пушкина и усадьбы. Поэтому самое важное, что это классика. Это такой внутренний стержень — дух, как мы говорим, русский дух, который именно здесь присутствует. И прикоснуться к этому — это очень-очень важно», — поделилась заместитель главы администрации Одинцовского городского округа Валентина Переверзева.

Пушкинский фестиваль проходит в стенах усадьбы уже в седьмой раз. На празднике гости увидели выступления различных творческих коллективов, поучаствовали в мастер-классах по росписи деревянных игрушек и, конечно, послушали и почитали стихи Пушкина. Для самых маленьких организовали квесты по мотивам знаменитых сказок.

В этом году фестиваль посетили более пяти тысяч человек.