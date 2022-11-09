09 ноября 2022, 21:57
День рождения пьесы «Чайка» отметят в музее-заповеднике Чехова «Мелихово»
19 ноября в музее-заповеднике Антона Павловича Чехова «Мелихово» проведут «Чайкин» день». Этот праздник проводится в усадьбе уже много лет подряд.
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В ноябре 1895 года Антон Чехов во флигеле своего подмосковного имения в Мелихове поставил точку в своей пьесе «Чайка». Это событие повлияло на развитие и российского, и мирового театра.
На праздник «Чайкин» день» приезжают литераторы, критики, режиссеры и актеры.
В этом году в рамках праздника пройдут следующие мероприятия:
- онлайн-встреча с доктором филологических наук, литературоведом, автором монографий и более 100 статей об А. П. Чехове и русской литературе Анатолием Собенниковым
- концерт «Романсы о любви»;
- премьера спектакля «Руководство для желающих жениться» от Мелиховского театра «Чеховская студия»
В музее-заповеднике в день праздника также будет возможно самостоятельное посещение основных музейных экспозиций.
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