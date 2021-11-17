День рождения молодогвардейцев отметили в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском отметили день рождения МГЕР — «Молодой гвардии Единой России». В честь праздника ребята устроили флешмоб и организовали различные активности.

Анастасия Зорина вступила в ряды молодогвардейцев всего три месяца назад. Как рассказывает девушка, вначале она стеснялась общаться с людьми. Но за это время многому научилась.

«Мне очень нравится. Я за это время освоила SMM-технологии. Веду Instagram „Молодой гвардии“. И больше начала коммуницировать с людьми», — отметила она.

В честь праздника ребята устроили флешмоб и организовали различные активности. Кто-то играл в виртуальной реальности, некоторым были по душе физические упражнения, а кто-то — увлекся приготовлением здоровой пищи.

«Мы молодой подрастающий организм, и организму нужно получать дополнительную энергию, конечно же», — отметила молодогвардеец Любовь Рассказова.

Новому составу «Молодой гвардии» в Лосино-Петровском всего три месяца, но за это время ребята успели многое сделать. Они оказывают жителям и медработникам волонтерскую помощь, а также раздают в общественных местах средства противовирусной защиты.

«Мы проводим регулярные общественные акции, такие как триколор, День знаний, поздравление учителей. Также мы участвуем в общественной деятельности с главой округа. Это открытие детских площадок, сбережение памятников», — отметила исполняющая обязанности руководителя МГЕР в городском округе Лосино-Петровский Анна Торскова.

За 16 лет организация добилась больших успехов, освоила новые направления деятельности. Ей удалось привлечь в свои ряды самую активную и талантливую молодежь.

«Я могу сказать, что „Молодая гвардия Единой России“ — это такой трамплин для ребят, которые приходят сюда с какой-то определенной целью, с определенной жизненной позицией. И организация помогает им вырасти и в личности, и в реализации своих инициатив», — подчеркнула замглавы городского округа Вера Алексеева.

Ну и какой же день рождения без сладкого и подарков? Под занавес праздничного мероприятия вынесли торт с символикой «16 лет МГЕР». А от администрации ребята получили планшет.