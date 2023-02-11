Подмосковье 11 февраля 2023, 20:52 День рождения маршала Василия Чуйкова в 123-й раз отметили в Серебряных Прудах

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В начале февраля жители Серебряных Прудов приходят на площадь маршала Чуйкова. Они отмечают годовщину окончания Сталинградской битвы и день рождения маршала Советского Союза Василия Чуйкова.

Он родился в Серебряных Прудах в обычной крестьянской семье. Первый военный опыт Чуйков получил во время Гражданской войны. В Великую Отечественную войну он переломил ход Сталинградской битвы.

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«В Сталинграде мне было приятно, когда я встречался с вагнеровцами. И они с удовольствием со мной общались, говорили спасибо деду», — сообщил внук маршала Николай Чуйков.

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Когда Чуйков принял командование, силы были неравны. Армия Василия Ивановича насчитывала всего 50 тысяч бойцов, у Фридриха Паулюса было 170 тысяч.

Маршал сделал ставку на опыт, так как его штурмовые группы хорошо показали себя во время Гражданской войны. Чуйков поделил армию на небольшие формирования, которые курсировали по городу и уничтожали силы противника.

«Мы гордимся, что являемся земляками такого легендарного человека — маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова», — сообщил глава округа Олег Павлихин.

Василий Чуйков дожил до 82 лет. Его похоронили на Мамаевом кургане вместе со своими бойцами.

Отметим, Сталинградская битва длилась 200 дней и ночей. Она считается одной из самых кровопролитных в истории. На берегах Дона и Волги погибли полмиллиона бойцов.

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