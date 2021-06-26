День рождения Кантемировской дивизии отметили в Наро-Фоминске

Праздничными мероприятиями с казачьими песнями с поздравлениями встретил Наро-Фоминский городской округ 79-ю годовщину формирования четвертой гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознаменной дивизии имени Андропова.

Казаки собрались на празднование не просто так. Среди воинов-кантемировцев много воспитанников из корпусов Центрального казачьего войска. Попадающие оттуда в армию юноши уже владеют всеми необходимыми навыками будущих бойцов.

В Кантемировской дивизии чтят воинские традиции. В 79-й день рождения здесь открыли памятник князю и воину Александру Невскому.

С обращением к собравшимся выступил командир четвертой гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознаменной дивизии имени Андропова Владимир Завадский.

«Александр Невский — не только наш выдающийся стратег и полководец, но также талантливый политик, победивший во многих битвах, победивший шведов тевтонских рыцарей и овеявший свое имя славой», — напомнил он.

Отличившихся в службе кантемировцев чествовали на плацу. Владимир Завадский вручил государственные награды и очередные воинские звания, депутат Мособлдумы Олег Рожнов и представители администрации Наро-Фоминского городского округа — грамоты и ценные призы

«Наро-Фоминский городской округ никогда не испытывал трудности по призыву в армию. Всегда молодежь с удовольствием идет от нас служить, а затем возвращается. Ну, а мы, в свою очередь, конечно, создаем все условия. К примеру, микрорайон „Шибанкова“, где располагается Кантемировская дивизия и десантники. Мы создаем комфортные условия для проживания их семей», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Виктор Никоненко.

После торжественной части с песней-гимном «Флаг моего государства» выступил заслуженный артист России Денис Майданов.

«От всей души сегодня рад поздравить гордость нашей армии, гордость Наро-Фоминска, легендарную Кантемировскую дивизию. Приятно присутствовать, поздравлять военнослужащих. Песню „Флаг моего государства“ посвятил каждому из них. Потому что служение отечеству — это и есть флаг друзей, их семей», — заявил артист.

Свое мастерство гостям праздника продемонстрировали воины-разведчики и танкисты. Они закружили в вальсе тяжелые танки Т-8- и гаубицы МСТА-С под бессмертную музыку Евгения Доги.

Завершающим аккордом Дня дивизии стала масштабная реконструкция — был воссоздан бой Красной Армии с немецкими частями, пробивающимися из Праги в сторону союзнических сил в мае 1945 года.