Подмосковье 22 ноября 2023, 15:09 День рождения Деда Мороза отпраздновали в Центральном парке Лобни Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Праздник, посвященный Дню рождения Деда Мороза, прошел в Центральном парке культуры и отдыха в Лобне. Всего в Подмосковье это мероприятие посетили почти шесть тысяч человек, большинство из которых — дети.

Гости парка потанцевали с помощниками зимнего волшебника, поучаствовали в викторине и мастер-классе, где под руководством Снегурочки сделали подарки для Деда Мороза. Также в парке работали тематических фотозоны.

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Кроме того, в этот день состоялось официальное открытие «Почты Деда Мороза». Теперь юные жители округа смогут написать письма с заветными желаниями и отправить их Деду Морозу.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и Московской областной дирекции по развитию парков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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