Подмосковье 21 ноября 2023, 13:16 День рождения Деда Мороза отметили в парке Кривякино в Воскресенске Телеканал «360»

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День рождения Деда Мороза в парке Кривякино отметили весело и дружно. Дети и взрослые наряжали елку, водили хороводы, пели и танцевали. Мероприятие встретило позитивный отклик у всех посетителей.

Житель города Воскресенск Виктор Будаев подчеркнул, что каждый должен верить в чудо и в жизни всегда должно быть место для него.

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«Праздник просто супер!» — поделился Виктор Будаев.

Отметим, что под Новый год исполняются самые заветные желания, но, чтобы чудо пришло в дом, нужно порадовать Деда Мороза стихотворением. Так, София Новикова рассказала стих собственного сочинения. Девочка написала его, когда ей было всего 5 лет.

«Новый, новый, новый год, он идет, идет, идет, Дед Мороз приходит, всем подарки носит и под елочку кладет», — зачитала стихотворение Софья.

Кроме того, ни один праздник в парке Кривякино не обходится без мастер-классов. На этот раз ребята с удовольствием делали праздничную гирлянду для елки.

«Обычно я свою елку наряжаю за 7 дней до Нового года, чтобы успеть украсить ее и чтобы она была красивая», — рассказала участница мастер-класса Настя Щипина.

До Нового года еще достаточно времени, чтобы подготовиться к любимому торжеству. Главное, что все гости Кривякино зарядились позитивом и смогли найти новых друзей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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