Подмосковье 09 февраля 2024, 11:12 День российской науки отметили в НИКИ детства ники детства

Читать 360tv в

Директор Научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаева поздравила коллег с Днем российской науки 8 февраля. В НИКИ работают более 20 профессоров и докторов наук и 40 кандидатов наук. Еще 20 сотрудников входят в международные профессиональные сообщества и рабочие группы.

«Научно-исследовательский клинический институт детства является ведущим научным центром в Московской области, а в составе консорциума „5П Детская медицина“ — в стране. Наши специалисты ежедневно вносят свой вклад в развитие отечественной науки и медицинских технологий», — отметила профессор Нисо Одинаева.

Реклама

В институте проводятся фундаментальные и прикладные исследования по 15 научным направлениям, в числе которых неонатальная медицина, педиатрия, инфекционные заболевания, наследственные болезни. Только за прошлый год доктора НИКИ детства опубликовали 60 статей в авторитетных научных мировых изданиях.

Специалисты НИКИ детства участвуют в международных конференциях, ведут совместную работу с зарубежными коллегами. Вместе с Медико-генетическим центром имени Бочкова запустили проект по изучению бронхоэктазов. Каждый месяц специалисты выезжают в регионы России для приема пациентов и проведения семинаров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».