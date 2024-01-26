26 января 2024, 17:05
День российского студенчества отпраздновали на катке в Мытищах
На катке у дворца культуры «Яуза» в Мытищах отпраздновали День российского студенчества. Поздравить молодежь в неформальной обстановке пришла глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
Студенты рассказали Юлии Купецкой о достижениях своих учебных заведений, после чего совместно с главой округа заложили временную капсулу, в которую вложили записку со своими планами на 2024 год. В 2025 ребята договорились вскрыть капсулу и проверить, каких целей им удалось достичь.
Реклама
«Студенческое время — это время, когда появляются самые верные друзья, когда вы выбираете, кем хотите стать, и перед вами открыты абсолютно все двери. Вы молоды и полны сил, развивайтесь, дерзайте, смело смотрите вперед. Вы лучшие, мы вами гордимся!» — обратилась к молодежи Юлия Купецкая.
Кроме того, на мероприятии наградили активную молодежь из Мытищ, а также победителей и призеров конкурса «Елочная игрушка руками строителей».
В финале праздника дружная толпа студентов проехалась с флагами своих учебных заведений по катку.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Праздники
Мытищи
Молодежь
Студенты
Реклама
Реклама