Подмосковье 26 января 2024, 17:05 День российского студенчества отпраздновали на катке в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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На катке у дворца культуры «Яуза» в Мытищах отпраздновали День российского студенчества. Поздравить молодежь в неформальной обстановке пришла глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Студенты рассказали Юлии Купецкой о достижениях своих учебных заведений, после чего совместно с главой округа заложили временную капсулу, в которую вложили записку со своими планами на 2024 год. В 2025 ребята договорились вскрыть капсулу и проверить, каких целей им удалось достичь.

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«Студенческое время — это время, когда появляются самые верные друзья, когда вы выбираете, кем хотите стать, и перед вами открыты абсолютно все двери. Вы молоды и полны сил, развивайтесь, дерзайте, смело смотрите вперед. Вы лучшие, мы вами гордимся!» — обратилась к молодежи Юлия Купецкая.

Кроме того, на мероприятии наградили активную молодежь из Мытищ, а также победителей и призеров конкурса «Елочная игрушка руками строителей».

В финале праздника дружная толпа студентов проехалась с флагами своих учебных заведений по катку.

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