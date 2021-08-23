День российского флага отметили в Дединове. Здесь впервые и подняли триколор

День российского флага ярко отметили в селе Дединово городского округа Луховицы. Именно здесь весной 1669 года на воду спустили первый русский военный корабль «Орел». На нем впервые и подняли триколор.

Источник фото: страница главы округа Владимира Барсукова во «ВКонтакте»

Это, по словам заместителя председателя Российского военно-исторического общества Николая Овсиенко, настоящее место силы.

Это то самое место, откуда наши предки начали движение к своим великим подвигам военным, торговым, подвигам в освоении новых земель, а начало всему положено здесь Николай Овсиенко.

По его словам, не зря в свое время Дединово называли первым адмиралтейством Российской империи.

Дединово — родину российского флага — ждет преображение. Сейчас реконструируют здание музея — его фактически строят заново. Там представят историю окского судостроения.

А сегодня в Дединове подписали документ о передаче четырех зданий Русской православной церкви. Святыни, которые в советские годы сильно пострадали, начнут восстанавливать. Об этом рассказал глава городского округа Владимир Барсуков.

Источник фото: страница главы округа Владимира Барсукова во «ВКонтакте»

В следующем году будет обустроена площадь — общественное пространств. Я уверен, что Дединово станет некой исторической Меккой не только для жителей Подмосковья Владимир Барсуков.

Источник фото: страница главы округа Владимира Барсукова во «ВКонтакте»

Для гостей праздника организаторы подготовили развлечения на любой вкус, вплоть до исторической реконструкции. Тех, кто проголодался, ждали угощения: горячая каша из полевой кухни, плов, шашлыки и ароматный чай.