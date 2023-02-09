Подмосковье 09 февраля 2023, 23:56 День российских наук прошел в гимназии № 1 в Жуковском

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В гимназии № 1 в Жуковском прошел «День нескучных наук». Мероприятие приурочили ко Дню российских наук.

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Подобные интерактивы проводят в образовательном учреждении каждый год, сообщила директор гимназии Елена Винник.

В этом году первоклассники сделали электрическую батарейку из мандаринов, рассказали о пользе шерстяных вещей и приготовили карамель из изомальтита. Второклассники дрессировали курицу и исследовали неньютоновскую жидкость. Третьеклассники представили проект лунной гостиницы и изучили горение свечи. Четвероклассники боролись с пылью и создавали чат-бот.

Жюри определило лучшие работы учеников. Пять из них были выдвинуты для участия в городской конференции «Интеллектуальное будущее наукограда».

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