09 февраля 2023, 23:56
День российских наук прошел в гимназии № 1 в Жуковском
В гимназии № 1 в Жуковском прошел «День нескучных наук». Мероприятие приурочили ко Дню российских наук.
Реклама
Подобные интерактивы проводят в образовательном учреждении каждый год, сообщила директор гимназии Елена Винник.
В этом году первоклассники сделали электрическую батарейку из мандаринов, рассказали о пользе шерстяных вещей и приготовили карамель из изомальтита. Второклассники дрессировали курицу и исследовали неньютоновскую жидкость. Третьеклассники представили проект лунной гостиницы и изучили горение свечи. Четвероклассники боролись с пылью и создавали чат-бот.
Жюри определило лучшие работы учеников. Пять из них были выдвинуты для участия в городской конференции «Интеллектуальное будущее наукограда».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Жуковский
Реклама
Реклама