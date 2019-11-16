Невидимый враг. День ранней диагностики рака прошел в Балашихе

В Московском областном онкодиспансере сегодня прошел День ранней диагностики рака. Это традиционная акция, которую регулярно организуют в медучреждении. Обследование можно пройти, минуя поликлинику. На консультации к онкологам записалось рекордное количество человек — около 500 пациентов, у некоторых обнаружили рак. Но, по словам врачей, поскольку заболевание выявлено на ранней стадии, шансы на выздоровление увеличиваются в разы.

Елена Леутова пришла на осмотр дерматолога — ее встревожили красные пятна на теле. Решила — лучше перестраховаться и проконсультироваться со специалистом, ведь он может выявить болезнь на ранней стадии.

Источник фото: телеканал «360»

«Сейчас врач сказал, что все хорошо, меня пятна не беспокоят. Врач очень хороший, позитивный. Я успокоилась, что со мной все в порядке. В целом меня ничего не беспокоит, но раз есть такая возможность — провериться за один день и пройти всех врачей — решила воспользоваться», — отметила Елена Леутова.

Заодно девушка решила посетить и маммолога — ведь рак груди — самый распространенный среди женщин. Также можно проверить и другие органы — больше 20 специалистов принимают жителей Подмосковья. День ранней диагностики рака — это возможность узнать свой диагноз, минуя поликлинику и районную больницу.

Источник фото: телеканал «360»

«Не нужен ни страховой полис, ни паспорт. Мы записываем людей по телефону. На сегодняшний день записалось свыше пятисот человек, и главврач принял решение выделить дополнительных специалистов на осмотр пациентов», — рассказал заведующий консультативно-диагностическим центром Московского областного онкологического диспансера Виктор Романчук.

Источник фото: телеканал «360»

Врачи могут обнаружить рак при осмотре, но заключение нужно подтвердить. Анализы поступают в лабораторию, где биоматериал красят и готовят к исследованию. А врач-цитолог знает болезнь в лицо: под микроскопом ищет раковые клетки.

Источник фото: телеканал «360»

«Картинка складывается из клинического диагноза и морфологического. Вот, собственно, этим и занимаемся. И сейчас уже, в день приема, можем конкретно поставить диагноз вместе с доктором, то есть он — клинический, я — морфологический. И тогда уже будет вопрос решаться о лечении больного», — рассказал врач-цитолог Светлана Кулешова.

Источник фото: телеканал «360»

Специалисты работают до последнего пациента. За день обнаружили 26 случаев рака. Больных сразу поставили на учет и назначили дату приема. Они уже — в руках специалистов.